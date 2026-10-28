Roma, al via al primo Municipio bando per finanziare progetti culturali dei giovani under 30

Un avviso pubblico per il riconoscimento di contributi a sostegno di attività e progetti culturali ideati, promossi e realizzati da giovani under 30.

E' quello pubblicato dal primo Municipio di Roma Centro. L'iniziativa, adottata in attuazione della Direttiva di Giunta n. 41/2026, mette a disposizione 30.000 euro complessivi per l'annualità 2026. Possono essere sostenute iniziative volte alla valorizzazione dei linguaggi contemporanei, rassegne musicali e teatrali, laboratori artistici, progetti digitali, mostre, eventi letterari e percorsi storici, purché abbiano come focus la cittadinanza attiva dei giovani e l'animazione socioculturale del territorio.

I progetti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2026. A ciascun progetto ritenuto meritevole potrà essere assegnato un contributo non superiore all'85% dei costi ammissibili, entro il limite massimo di 15.000 euro. All'assegnazione si aggiunge un vantaggio economico nella forma dell'esenzione dal canone unico patrimoniale (ex Cosap) per l'eventuale occupazione di suolo pubblico destinata ad attività culturali senza scopo di lucro.

Possono partecipare organismi legalmente costituiti, titolari di partita Iva e/o codice fiscale, in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi. È richiesto un requisito specifico: gli organi direttivi del soggetto proponente, o i componenti del gruppo dedicato al progetto, devono essere composti per almeno il 70% da giovani tra i 18 e i 30 anni.

"Con questo primo bando dedicato ai giovani e alle giovani under 30 vogliamo sostenere la loro creatività e capacità progettuale, rendendoli protagonisti della vita culturale della nostra città. Troppo spesso chiediamo ai giovani di partecipare a iniziative pensate da altri: noi vogliamo invece offrire loro gli strumenti per immaginare e realizzare le proprie idee. Il centro storico deve essere uno spazio vivo, aperto alla sperimentazione e ai nuovi linguaggi. I giovani non sono soltanto il nostro futuro, sono il nostro presente. Il compito delle istituzioni è ascoltarli, dare loro fiducia e creare opportunità concrete perché possano contribuire, già oggi, alla crescita della nostra comunità», ha dichiarato Giulia Silvia Ghia, assessora alla Cultura del Municipio I Roma Centro.

Le istanze devono essere presentate esclusivamente via ec all'indirizzo protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it, riportando nell'oggetto la dicitura indicata nell'avviso, entro le ore 12:00 del 21 novembre 2026. Ogni soggetto, in forma singola o associata, può presentare un solo progetto. Al termine dell'istruttoria amministrativa sarà nominata con determinazione dirigenziale una Commissione di valutazione composta da tre soggetti interni al Municipio con professionalità in ambito culturale, che stilerà la graduatoria dei progetti ammessi al contributo. La graduatoria sarà pubblicata sul portale istituzionale di Roma Capitale.