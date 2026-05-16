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Roma, blitz a Tor Bella Monaca e Quarticciolo contro spaccio e degrado: in campo elicottero e droni

Impiegati anche 100 uomini e mezzi e unità cinofile antidroga, oltre a personale delle Api

L'operazione - Comando Provinciale Carabinieri
L'operazione - Comando Provinciale Carabinieri
16 maggio 2026 | 10.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, sabato 16 maggio, è stato effettuato - ad opera dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma - un servizio straordinario di controllo nei quartieri romani del Quarticciolo e di Tor Bella Monaca. In campo 100 uomini e mezzi, unità cinofile antidroga, un elicottero, droni e personale delle Api, le aliquote di pronto intervento.

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Roma, blitz carabinieri a Tor Bella Monaca e Quarticciolo

Il blitz, eseguito in modo coordinato e dinamico, prevede l'attuazione di posti di controllo, perquisizioni mirate e verifiche su veicoli e persone, con il monitoraggio delle piazze di spaccio, un'intensa attività info-investigativa e accertamenti specifici sulla regolarità delle occupazioni degli alloggi di edilizia popolare. L’obiettivo è colpire le reti criminali radicate sul territorio, limitare la capacità operativa dei gruppi dediti allo smercio di droga e rafforzare la percezione di sicurezza dei residenti. Il dispositivo rimarrà attivo per tutta la giornata.

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Roma blitz antidroga Quarticciolo Tor Bella Monaca
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