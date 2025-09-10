circle x black
Roma, ex sindaco Ignazio Marino: "Favorevole alle zone 30, in certe vie si va come in autostrada"

Ignazio Marino (Fotogramma)
10 settembre 2025 | 15.45
Redazione Adnkronos
"Io sono favorevole e, anzi, integrerei questo progetto con dei controlli severi perché quando ci sono, le persone sono attente." Ignazio Marino, sindaco di Roma dal 2013 al 2015, commenta così la decisione del Campidoglio di introdurre il limite di velocità a 30 chilometri orari in 52 strade della città. La misura, che entrerà in vigore tra l’autunno e l’inverno, coinvolgerà quasi tutti i municipi. Una scelta che punta a ridurre la velocità nei quartieri residenziali e a rendere più sicuro il traffico urbano.

Durante il suo mandato, l’ex sindaco era stato tra i primi a proporre di trasformare in ‘zone 30’ alcune aree della Capitale: "Ho sempre ritenuto importante, per diversi motivi, limitare la velocità di percorrenza nelle strade della nostra città. Tutti coloro che vivono a Roma sanno che in alcune vie la velocità si avvicina più a quella dell’autostrada che a quella di una strada urbana. Basti pensare ad alcuni tratti del Lungotevere o alla stessa Cristoforo Colombo."

