Roma: il 12 aprile la terza edizione della camminata solidale in memoria di Alessandro Parini

Dopo la grande partecipazione del 2024 e del 2025, Roma si prepara ad accogliere la terza edizione di Cammina con Ale, la camminata benefica nata per ricordare Alessandro Parini e sostenere progetti educativi e sociali per giovani e studenti. L’appuntamento è per domenica 12 aprile alle 10.00 a Villa Pamphilj. A tre anni dalla scomparsa di Alessandro Parini, giovane avvocato romano vittima di un attentato a Tel Aviv il 7 aprile 2023, l’Associazione continua a trasformare il suo ricordo in iniziative concrete, promuovendo istruzione, formazione e opportunità di crescita per studenti e giovani, in Italia e all’estero. L’edizione del 2025 ha riunito oltre 600 partecipanti tra familiari, amici, colleghi e cittadini. Camminando tra i viali di Villa Pamphilj e indossando le t-shirt gialle dell’iniziativa, i partecipanti hanno ripercorso il tragitto che Alessandro era solito scegliere per allenarsi nei fine settimana. I fondi raccolti hanno contribuito alla realizzazione di un’aula multifunzionale per bambini di strada e alla ristrutturazione di una mensa scolastica a Recife, in Brasile, oltre al finanziamento di borse di studio destinate a studenti meritevoli.

“Per noi questa giornata non è soltanto un momento di commemorazione. È l’occasione per trasformare il dolore in un impegno concreto e continuare a portare avanti i valori e i sogni di Alessandro, fatti di attenzione agli altri, curiosità verso il mondo e desiderio di lasciare un segno positivo”, ha dichiarato Enzo Parini, padre di Alessandro e presidente dell’Associazione. Il programma del 12 aprile prevede: ore 10.00 Apertura dell’evento e presentazione dei progetti 2026: aggiornamento sulle attività dell’Associazione e delle prossime iniziative, ore 10.15 Camminata benefica non competitiva: percorsi accessibili da 2, 4 e 8 km, aperti a tutti, ore 12 Punto ristoro e intrattenimento: un’occasione per ritrovarsi, condividere esperienze e conoscere meglio i destinatari dell’impegno. Evento sotto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Municipio XII Roma. L’Associazione Alessandro Parini, riconosciuta ed iscritta agli Enti del Terzo Settore, si dedica a offrire opportunità di crescita a bambini e giovani in situazioni difficili, attraverso progetti legati all’istruzione e all’inclusione sociale. Nata per onorare la memoria di Alessandro Parini, giovane avvocato romano la cui vita è stata tragicamente interrotta da un attentato a Tel Aviv il 7 aprile 2023, l’Associazione, promossa da familiari, amici e colleghi, si propone di trasformare il ricordo in azioni concrete, creando opportunità di crescita e formazione per le nuove generazioni. Per ulteriori informazioni sull’evento e sull’Associazione: www.alessandroparini.org.