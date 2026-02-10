circle x black
Cerca nel sito
 

Incendio in un appartamento a Roma, evacuate 20 persone a Garbatella

Nessuna persona è rimasta coinvolta

Vigili del Fuoco - Fotogramma
Vigili del Fuoco - Fotogramma
10 febbraio 2026 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Intorno alle 10.50 i vigili del fuoco sono intervenuti al civico 13 di via Roberto De Nobili, a Garbatella, per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina. Nessuna persona è rimasta coinvolta; evacuati temporaneamente 20 inquilini residenti negli appartamenti vicini a quello bruciato, a causa del denso fumo, fino a quando non saranno terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza degli ambienti interessati al rogo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendio incendio a roma incendio roma oggi garbatella incendio
Vedi anche
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza