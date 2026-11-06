circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, la magia del Natale per ogni bambino: torna 'Operation Holy Christmas'

Due appuntamenti in piazza Trento, il 12 e 19 novembre, per raccogliere giocattoli, libri e materiale scolastico da destinare ai bambini di diversi Paesi del mondo

Roma, la magia del Natale per ogni bambino: torna 'Operation Holy Christmas'
Segui Adnkronos su Google
06 novembre 2026 | 10.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

C'è qualcosa di profondamente ingiusto nell'idea che la magia del Natale possa appartenere soltanto ad alcuni bambini. Che per qualcuno ci siano un albero, un regalo e una festa, mentre per altri il Natale sia soltanto un giorno come tanti. È da questa convinzione che nasce Operation Holy Christmas, l'iniziativa solidale promossa da Manalive, organizzazione non profit impegnata in progetti umanitari e sociali in Italia e all'estero, giunta quest'anno alla sua settima edizione.

Da Roma partirà ancora una volta una grande operazione di solidarietà destinata a raggiungere bambini in diverse parti del mondo. Gli appuntamenti sono fissati per giovedì 12 e giovedì 19 novembre 2026, dalle 18.30 alle 20.30, in Piazza Trento, dove cittadini, famiglie, associazioni e imprese potranno contribuire donando giocattoli nuovi, libri, colori e materiale scolastico. "Nelle precedenti edizioni, i doni raccolti da Manalive hanno raggiunto bambini in Armenia, Albania, Brasile, Burkina Faso, Moldavia e numerosi altri Paesi - spiega Filippo Bargone, responsabile del progetto -. Quest'anno vogliamo spingerci ancora oltre, raggiungendo nuovi Paesi e comunità che finora non sono state coinvolte nel progetto".

L'iniziativa si inserisce nel percorso di cooperazione internazionale portato avanti da Manalive, che negli anni ha sostenuto comunità vulnerabili e promosso progetti umanitari in diversi Paesi. "Con Operation Holy Christmas - sottolinea il presidente di Manalive, Gianmarco Oddo - vogliamo ricordare che nessun confine, nessuna avversità e nessuna guerra possono privare un bambino del diritto alla meraviglia. Chesterton scriveva che il mondo non perirà per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di meraviglia. È proprio in questo pensiero che riconosciamo il senso più profondo della nostra missione: non doniamo soltanto giocattoli, ma riaffermiamo un principio universale, quello secondo cui il Natale è un diritto di ogni bambino, ovunque nel mondo". Due date, un unico obiettivo: garantire a tutti i bambini del mondo il diritto al Natale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Omicidio di Villa Pamphili, il legale di parte civile: "Ergastolo Kaufmann è piccolo conforto" - video
Sciopero nazionale, la Francia chiede di aumentare gli stipendi - Videonews
Report, Piervincenzi: "Ranucci? Non l'abbiamo sentito, ci aspettiamo un in bocca al lupo" - Video
Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video
Plastic e sugar tax, nuovo rinvio - Video
A Ecomondo il cassonetto 'intelligente' che pesa e certifica i rifiuti - Video
Cateno De Luca: "Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra" - Video
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza