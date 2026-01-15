circle x black
Roma 'frena', da oggi nel centro storico limite dei 30 km orari

Il primo mese sarà di assestamento poi saranno anche installati gli indicatori della velocità

Il centro di Roma
Il centro di Roma
15 gennaio 2026 | 07.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È nata la 'Zona 30' a Roma. Da oggi 15 gennaio 2026 tutta l'area della Ztl Centro Storico avrà un limite di velocità di 30 km/h. Il Comando della Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto un rafforzamento della vigilanza nelle zone 30 del Centro Storico ZTL, con pattuglie che svolgeranno un servizio di controllo itinerante per garantire il rispetto dei nuovi limiti di velocità.

Il primo mese di assestamento

"Il primo mese sarà di assestamento e servirà, grazie anche all'avvio di una campagna di comunicazione sul tema, a far abituare i cittadini alla nuova Zona 30. Dopodiché saranno anche installati gli indicatori della velocità in corrispondenza di alcuni punti strategici”, ha detto l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè.

"È fondamentale, soprattutto nelle prime settimane, aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle nuove regole e abituarli a rispettare i limiti di velocità - afferma il Comandante del Comando della Polizia Locale, Mario De Sclavis - La nostra azione di controllo sarà capillare e mirata, non solo con l'obiettivo di contrastare le condotte scorrette, ma anche di sensibilizzare i conducenti".

"La Polizia Locale - prosegue - continuerà a svolgere la consueta attività di vigilanza a tutela della sicurezza stradale e laddove non sarà possibile l'utilizzo di strumenti di rilevazione della velocità secondo le norme in vigore, saranno comunque effettuati i controlli secondo le modalità e le regole previste dal codice della strada per contrastare le condotte di guida scorrete”.

Limite anche sulle strade larghe

L'assessore Patanè ha spiegato che "tutta l'area della Ztl Centro Storico avrà un limite di velocità di 30 km/h, anche le strade larghe, che sono retaggio di una città a misura di auto che ora non c'è più visto che in Centro c'è grande domanda di pedonalità. Abbiamo il dovere di ridurre incidenti, vittime e il differenziale di velocità tra soggetto forte e soggetto più fragile, così abbattiamo il rischio di mortalità".

