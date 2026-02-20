circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, Panfili (Anci): "Progetto P.i.c.c.o.l.i ha avuto impatto numerico molto ampio"

Così Lara Panfili, direttore strategico di Anci e responsabile del progetto P.i.c.c.o.l.i Anci, in occasione dell'evento agli Stati generali dei piccoli comuni, che si è svolto presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma

Lara Panfili
Lara Panfili
20 febbraio 2026 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il progetto P.i.c.c.o.l.i ha avuto un impatto numerico molto ampio, quindi, credo che sia davvero uno dei progetti con interventi in loco più grandi di tutto il Pon governance, non tanto per dimensioni economiche, ma per il numero di comuni coinvolti. Parliamo di un avviso che ha fatto partecipare 1700 comuni. Su questi, abbiamo fatto azioni su 1500, raggiungendo in loco mille di questi, con oltre 2mila interventi. Questo è stato il bello del progetto: andare lì, ascoltare le loro voci, i loro bisogni e cercare di restituire immediatamente degli strumenti pratici". Lo ha affermato Lara Panfili, direttore strategico di Anci e responsabile del progetto P.i.c.c.o.l.i Anci, in occasione dell'evento agli Stati generali dei piccoli comuni, che si è svolto presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma.

"Stiamo parlando di un progetto che doveva essere concreto e doveva lasciare subito qualcosa per andare avanti in modo più veloce, in un'amministrazione che, purtroppo, viene rallentata già da una serie di adempimenti complessi che impattano sui piccoli, allo stesso modo in cui impattano sui grandi - sottolinea Panfili - Quindi abbiamo cercato di dare degli strumenti veloci per andare avanti più velocemente, ma anche per costruire strategia futura, programmazione, apertura ai territori, volontà di farli aggregare e di far capire loro che insieme riescono a fare molto di più".

"Inoltre, la costruzione della rete tra di loro, non solo tra i comuni, ma anche tra i dipendenti: 6700 i dipendenti della nostra piattaforma Trasforma, parlano ogni giorno tra loro e hanno un esperto che risponde quando c'è qualcosa di più complesso da analizzare. Questo è un progetto, quindi, che ha avuto un impatto sulle persone che lavorano nei comuni e che spesso anche ci vivono. Pertanto, siamo davvero contenti di aver potuto fare tutto questo insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica, che insieme a noi ha fortemente voluto il progetto e lo ha finanziato", conclude Panfili.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pon governance progetto P.i.c.c.o.l.i
Vedi anche
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza