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Roma, bomba carta esplode in cortile condominio a San Basilio: nessun ferito

Erano le 2.15, quando è arrivata la segnalazione alla sala operativa dell'esplosione dell'ordigno. Un'altra bomba carta era esplosa ieri davanti a un'enoteca in via Calpurnio Fiamma, zona Tuscolano

Polizia scientifica - (Ipa)
Polizia scientifica - (Ipa)
06 ottobre 2026 | 09.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paura nel quartiere di San Basilio a Roma, dove una bomba carta è esplosanella notte nel cortile di un condominio, senza provocare feriti. Erano le 2.15, quando è arrivata la segnalazione alla sala operativa dell'esplosione dell'ordigno. Una cinquantina di persone sono scese in strada e sul posto sono giunti gli artificieri, la polizia scientifica e gli agenti del Commissariato San Basilio che stanno conducendo le indagini per risalire ai responsabili.

Un'altra bomba carta era esplosa ieri davanti a un'enoteca in via Calpurnio Fiamma, zona Tuscolano, danneggiando oltre il negozio anche due auto che erano parcheggiate nelle vicinanze.

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