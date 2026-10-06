Erano le 2.15, quando è arrivata la segnalazione alla sala operativa dell'esplosione dell'ordigno. Un'altra bomba carta era esplosa ieri davanti a un'enoteca in via Calpurnio Fiamma, zona Tuscolano

Paura nel quartiere di San Basilio a Roma, dove una bomba carta è esplosanella notte nel cortile di un condominio, senza provocare feriti. Erano le 2.15, quando è arrivata la segnalazione alla sala operativa dell'esplosione dell'ordigno. Una cinquantina di persone sono scese in strada e sul posto sono giunti gli artificieri, la polizia scientifica e gli agenti del Commissariato San Basilio che stanno conducendo le indagini per risalire ai responsabili.

Un'altra bomba carta era esplosa ieri davanti a un'enoteca in via Calpurnio Fiamma, zona Tuscolano, danneggiando oltre il negozio anche due auto che erano parcheggiate nelle vicinanze.