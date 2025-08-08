circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, spunta un topo nella sala di un ristorante cinese al Prenestino: sequestrato il locale

Nel corso dei controlli della polizia riscontrate diverse irregolarità: in una sala dormitorio per i 45 dipendenti

Roma, spunta un topo nella sala di un ristorante cinese al Prenestino: sequestrato il locale
08 agosto 2025 | 14.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un topo è stato trovato nella sala di un ristorante cinese in via Prenestina a Roma nel corso di alcuni controlli svolti dalla polizia della divisione amministrativa della questura di Roma, insieme agli agenti del distretto di zona e della squadra mobile. Il roditore è spuntato nella sala dedicata alla clientela tra le sedie accatastate. Inoltre quando i poliziotti sono entrati nel locale, strutturato su due piani, hanno riscontrato le prime gravi irregolarità: totale assenza di estintori o, laddove presenti, con revisione scaduta da diversi anni e utilizzati come fermaporte, uscite di emergenza ostruite, impianto elettrico privo di manutenzione e pessime condizioni igienico sanitarie nella conservazione degli alimenti.

Gli agenti hanno disposto il sequestro preventivo dell’intero locale. La procura di Roma ha poi chiesto e ottenuto la convalida dal giudice per le indagini preliminari. Il ristorante era parte di una srl il cui amministratore e il socio di maggioranza sono entrambi originari della Cina. Il personale della Asl Roma 2, intervenuto insieme ai poliziotti, ha disposto la distruzione dei cibi mal conservati e ha proceduto alle contestazioni per la materia di loro competenza. Infine uno dei locali del ristorante era stato allestito a dormitorio, con materassi e stuoie ammassati sul pavimento per i 45 dipendenti assunti. Due dei lavoratori sono risultati sprovvisti di valido titolo per la permanenza in Italia e sono in corso approfondimenti da parte dell'ufficio immigrazione della questura per valutare l’adozione di eventuali provvedimenti di rimpatrio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma ristorante cinese polizia sequestri polizia
Vedi anche
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, grandi aziende produttrici di alcolici avvertono Trump che
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza