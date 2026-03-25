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ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 12 del 25 marzo 2026

25 marzo 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
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Sagre, due giorni di manifestazioni per celebrare le Pro Loco; Salute: Fondazione Bracco a Wired Health 2026 con 'Art from inside'; Cultura: 'Ritratti di energia' racconta i 10 anni di Fondazione Banco dell'energia; Imprese: McDonald's celebra i 40 anni in Italia nel suo primo ristorante; Geberit Experience Center, il primo spazio polifunzionale dell'azienda nel cuore di Milano; Turismo e sviluppo: Con "Oltre il mare" si chiude il triennio dedicato alla rinascita di Scilla; Minori non accompagnati, Svizzera al fianco dell'Italia: l'ambasciatore svizzero Balzaretti in visita al centro di accoglienza di Sicignano degli Alburni; Fiere: l'Archivio storico di Fondazione Fiera Milano in mostra all'Adi Design Museum

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