San Valentino, cene afrodisiache? Tutte le bufale su cioccolato, peperoncino e ostriche

I medici anti fake-news: "Resistono le convinzioni che un piatto piccante o un dessert ricco di cacao possano aiutare"

Cioccolato e peperoncino (Foto 123RF)
14 febbraio 2026 | 00.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Ostriche, spezie orientali, cioccolatini, un bicchiere di champagne non possono mancare nel menù di San Valentino, spesso associati a possibili effetti afrodisiaci. Ma è così? "La credenza che esistano cibi afrodisiaci è antichissima e presente in ogni cultura, ma attualmente sono numerose le evidenze scientifiche che lo smentiscono. Non è necessario evitare cibi come peperoncino o cioccolato a San Valentino, ma è bene non aspettarsi miracoli". In occasione della festa degli innamorati lo sottolineano gli esperti della piattaforma online anti-bufale 'Dottore ma è vero che...?' curata dalla Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri.

La parola afrodisiaco

Cosa si intende con il termine afrodisiaco? "Questa parola, che richiama la dea greca dell'amore Afrodite, si riferisce a cibi o sostanze a cui vengono attribuite capacità di aumentare il desiderio e il piacere fisico. In ogni cultura sono presenti credenze di questo tipo, ma non hanno alcuna base scientifica. Qualsiasi riferimento a proprietà afrodisiache di cibi o piante è pressoché infondato, oppure basato su associazioni teoriche, senza reali prove. Se esistesse un alimento con reali proprietà afrodisiache, dovrebbe avere effetti come: aumento della vasodilatazione per favorire maggiore afflusso di sangue ai tessuti, in particolare agli organi coinvolti nella risposta sessuale; stimolazione della sensibilità, sia psicologicamente sia a livello fisico; influenza ormonale per interagire con le funzioni che regolano il desiderio e il piacere; risposta immediata affinché l'azione, anche rapida, avvenga con una singola assunzione", elencano gli esperti. "Risultati del genere - precisano - sono talvolta ottenibili con una terapia farmacologica o con la psicoterapia. Intanto, però, resistono le convinzioni che un piatto piccante o un dessert ricco di cioccolato possano aiutare in un'occasione come quella di San Valentino".

Perché ci sono ingredienti che creano false illusioni

Quindi alcol, cioccolato, peperoncino e ostriche sono un'illusione da amanti? "Il peperoncino non è afrodisiaco - chiarisce la voce della scienza - Alcuni nutrienti, composti chimici, minerali possiedono, effettivamente, proprietà stimolanti. Un assaggio occasionale e in piccole quantità, però, non produce effetti importanti. E' il caso del peperoncino, tanto citato perché contiene la capsaicina. Questo principio attivo, che conferisce il sapore piccante, è stato ampiamente studiato in farmacologia per i suoi effetti antinfiammatori, digestivi, analgesici. Alcuni studi hanno tentato di spiegare il potere stimolante delle ostriche citando lo zinco, che stimolerebbe i livelli di testosterone, l'ormone maschile che regola la produzione degli spermatozoi. Non ci sono, però, evidenze scientifiche sul collegamento tra ostriche e miglioramento delle funzioni dell'uomo".

Ancora. "Il cacao tende ad aumentare i livelli di ormoni che, come la serotonina e la feniletilammina, aumentano la percezione del piacere e della soddisfazione. In poche parole, sollevano l'umore. Per confermare una risposta di questo tipo, però, occorrerebbe mangiarne in quantità poco salutari. Si è anche tentato di confermare le proprietà vasodilatatrici del cioccolato (che aiuterebbero le funzioni sessuali maschili), ma non si sono riscontrati effetti diretti sul desiderio, quindi afrodisiaci", proseguono gli specialisti.

Infine l'alcol. "Si potrebbe pensare che un calice di vino o un cocktail abbiano poteri afrodisiaci, ma non è così. Gli alcolici sembrano facilitare il rilassamento e la riduzione dell'ansia, ma l'effetto reale - avvertono i medici - è esattamente opposto. Quando nel sangue aumenta la concentrazione di alcol le funzioni dell'organismo, comprese quelle legate alla sfera sessuale, si deprimono. Questo effetto peggiora nel caso di abuso cronico di alcolici, e ciò vale anche per le droghe come cannabis e cocaina. Possibili conseguenze sono la disfunzione erettile e l'eiaculazione precoce, dunque nulla di afrodisiaco".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
San Valentino piatti afrodisiaci cioccolatini peperoncino ostriche afrodisiaci cibi afrodisiaci San Valentino 2026 festa degli innamorati sesso passione amore
