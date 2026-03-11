circle x black
Sanità pubblica tra criticità e valori da difendere, cattolici a confronto a Roma

Venerdì 13 marzo la tavola rotonda promossa dall'Associazione Politica e società nell'impegno dei cattolici. Il presidente Vincenzo Maria Saraceni: "Questo incontro vuole essere uno spazio di riflessione e di proposta per rimettere al centro la persona e la sua dignità, orientando le politiche pubbliche verso un sistema di cure davvero accessibile a tutti"

11 marzo 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
Mettere a fuoco le criticità di un sistema sanitario che rischia di lasciare indietro i più fragili e ribadire il valore irrinunciabile dell'universalità delle cure. E' l'obiettivo della tavola rotonda 'La salute diseguale interpella l'universalità delle cure', promossa dall'Associazione Politica e società nell'impegno dei cattolici, che si svolgerà venerdì 13 marzo (ore 16.30-19) a Roma all'Hotel Ripa (via degli Orti di Trastevere, 3).

L'evento, moderato da Francesco Maggi, giornalista di Adnkronos Salute, si aprirà con i saluti istituzionali di Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio. Seguirà un confronto tecnico-scientifico che vedrà la partecipazione di Giuseppe Nicolò, direttore del Dipartimento di Salute mentale e delle Dipendenze patologiche della Asl Roma 5; di Raffaella Bucciardini, direttrice del Centro nazionale per la Salute globale dell'Istituto superiore di sanità (Iss); di Evaristo Ettorre, professore associato di Geriatria e Medicina interna presso la Sapienza università di Roma; e di Americo Cicchetti, professore ordinario di Organizzazione aziendale all'università Cattolica del Sacro Cuore.

"In un momento storico in cui le disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari diventano sempre più evidenti, sentiamo il dovere, come cattolici impegnati nella società, di interrogarci su come preservare il carattere universale del nostro sistema sanitario - afferma Vincenzo Maria Saraceni, presidente dell'Associazione Politica e società nell'impegno dei cattolici - non possiamo accettare che il diritto alla salute dipenda dalle condizioni economiche o sociali delle persone. Questo incontro vuole essere uno spazio di riflessione e di proposta per rimettere al centro la persona e la sua dignità, orientando le politiche pubbliche verso un sistema di cure davvero accessibile a tutti. L'iniziativa rappresenta un importante momento di confronto tra esperti provenienti da diversi ambiti della sanità, dalla salute mentale alla salute globale, dalla geriatria all'organizzazione dei servizi, con l'obiettivo di individuare possibili percorsi per rafforzare l'equità e l'universalità del sistema sanitario".

