Sanremo, comandante Carabinieri Imperia: "Attenzione a borseggiatori e topi d'appartamento"

Non solo le manifestazioni estemporanee e il rischio di blitz antagonisti: nei giorni del festival di Sanremo, con le vie che si riempiono di staff, artisti, curiosi e turisti, la città diventa attrattiva anche per i malviventi pronti ad approfittare di case lasciate vuote e gente da derubare. “In questa settimana si crea un grosso afflusso di persone che quindi attrae anche malintenzionati - spiega all’Adnkronos il comandante provinciale dei Carabinieri di Imperia, il colonnello Simone Martano - Chiaramente, avendo una concentrazione di persone in centro, Sanremo diventa attrattiva per i borseggiatori e per i topi d'appartamento. Avendo anche le persone della provincia il desiderio di fare la passeggiata nell’area dell’Ariston, durante questo periodo particolarmente intensa e movimentata, chiaramente è più facile per i ladri entrare in azione”. Di qui una riorganizzazione dell’ordinario servizio di controllo del territorio. “Metteremo in atto dei servizi specifici di prevenzione per i reati contro il patrimonio, avremo dei servizi nelle periferie di Sanremo dedicati a prevenire i furti nelle abitazioni, ma anche nelle aree di parcheggio - continua il comandante - che, con le auto abbandonate per ore, rischiano di diventare un punto sensibile per i ladruncoli. Ogni anno a Sanremo si mettono in campo tutte le forze, quindi nessuno va in ferie: tutti operativi, così da far stare più serena la popolazione. L'idea è pensare anche a ciò che succede nel contesto di Sanremo per i residenti e per la gente del posto".

"Nel periodo del festival, viene impiegata tutta la provincia, quindi il picco di impegno per l’intero comando provinciale sarà su Sanremo. Assolutamente non ce la faremmo solo con le forze stanziali sul territorio, per cui potremo contare sui rinforzi che verranno dalle stazioni limitrofe. Il centro sarà sempre presidiato nelle ore di apertura dei varchi perché tutta la giornata è vissuta appieno e sono tanti i turisti e le iniziative anche estemporanee”.

E sull’allerta sabotaggi, il colonnello Martano aggiunge: “Noi abbiamo due focus per ciò che riguarda le ferrovie, chiaramente eventuali dinamiche di degrado delle stazioni necessitano di un controllo da parte di tutte le forze sul territorio, perché non si esaurisce la dinamica all'interno del sedime ferroviario, che é quello di competenza della Polfer. Quindi parliamo dei parcheggi delle stazioni, delle aree esterne che possono diventare buie e di conseguenza teatro di episodi di spaccio e aggressioni. Anche noi contribuiamo a vigilare gli snodi ferroviari, punti che sappiamo possono essere potenzialmente accessibili agli attacchi e che rientrano dai nostri obiettivi sensibili”. (di Silvia Mancinelli)