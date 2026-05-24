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Siena, tragedia sfiorata in pochi secondi: l'automobilista salvato all'ultimo momento

L'incidente questa mattina a Marciano. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118

Auto caduta nel garage - Vigili del fuoco
Auto caduta nel garage - Vigili del fuoco
24 maggio 2026 | 18.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dramma sfiorato oggi, domenica 24 maggio, a a Marciano in provincia di Siena. Un'auto è precipitata dal piano stradale sovrastante finendo sulla rampa di accesso carrabile di alcuni garage. Il conducente è rimasto bloccato all'interno del mezzo. L’intervento è scattato intorno alle 8.30.

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La corsa dei soccorsi

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Siena, che hanno messo in sicurezza il veicolo e provveduto al recupero della persona rimasta nell’abitacolo. L’uomo è stato poi preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso.

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incidente auto garage soccorso
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