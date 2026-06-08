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Sciame di api su lettino e ombrellone a Cattolica, interviene un apicoltore per rimuoverle

Episodio curioso domenica negli stabilimenti 31-32

Stabilimento di Cattolica - Vivere Riccione
Stabilimento di Cattolica - Vivere Riccione
08 giugno 2026 | 17.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Episodio curioso e fine settimana movimentato per i gestori degli stabilimenti 31-32 di Cattolica. Uno sciame di api si è posato in parte su un lettino ed in parte sull’ombrellone corrispondente ed ha nidificato, come riporta 'Vivere Riccione'. Il fenomeno è stato ripreso e postato sui social, in poche ore ha già fatto il giro del web. “Si vede che l’ape regina ha scelto di posarsi sull’ombrellone e, in poco tempo, hanno cominciato ad arrivare api da tutte le parti, che si sono posate anche sul lettino corrispondente -racconta un testimone-. È stato necessario attendere l’arrivo dell’apicoltore per portare via in sicurezza lo sciame”.

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I lettini circostanti - nonostante fossero tra i più ambiti, trovandosi in seconda fila dal bagnasciuga -, sono stati velocemente sgomberati, mettendo in sicurezza i bagnanti e lasciando gli animali tranquilli. Fortunatamente i presenti non hanno perso la calma ed hanno atteso l’arrivo dell’apicoltore che, una volta giunto sul posto, ha dato il via alle operazioni di recupero, prelevando il gruppo di api dove, verosimilmente, si trovava l’ape regina e depositandolo nell’arnia. A quel punto tutti gli altri insetti hanno iniziato ordinatamente ad entrare all’interno del contenitore.

Non è la prima volta che un gruppo così numeroso di insetti vada in cerca di luoghi prossimi al mare in cui nidificare. Un episodio analogo si era verificato, a Riccione, soltanto alcuni giorni fa.

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Cattolica api spieggia
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