circle x black
Cerca nel sito
 

Scontro a fuoco in strada a Napoli, ferite due ragazze di 23 e 24 anni

È accaduto in via Francesco Saverio Correra, indagano i carabinieri. Le due giovani non sono in pericolo di vita

Carabinieri
Carabinieri
01 maggio 2026 | 08.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scontro a fuoco in strada a Napoli, sulla traiettoria dei proiettili finiscono per errore due ragazze, rimaste ferite alle gambe. È accaduto, a ridosso della mezzanotte, quando alcuni sconosciuti avrebbero ingaggiato uno scontro a fuoco in via Francesco Saverio Correra. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni che stavano passeggiando in strada sarebbero state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal personale del 118, sono state trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale Cto.

CTA

Dalla coscia sinistra della 24enne i medici hanno estratto un’ogiva. Sul posto e poi in ospedale sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro e, per i rilievi, quelli della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e la matrice. Le due vittime non sono in pericolo di vita.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
napoli sparatoria sparatoria napoli napoli spari via correra spari napoli ragazze ferite
Vedi anche
Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l'aggressore viene fermato - Video
Flotilla, Tel Aviv: "Circa 175 attivisti ora a bordo nostre navi diretti in Israele, si divertono" - Video
News to go
Italo punta all'Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028
News to go
Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma
Biennale Arte, commissario Ue Cultura Micaleff ringrazia ministro Giuli per posizione chiara su Russia - Video
Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani - Video
Re Carlo e la battuta a Trump: "Parli inglese grazie a noi" - Video
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza