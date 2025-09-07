circle x black
Scontro fra due moto in provincia di Como, morti un 17enne e un 20enne

Il grave incidente ieri sera a Grandate lungo via Riccardo Mantero

Ambulanza - Fotogramma
07 settembre 2025 | 11.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due giovani motociclisti di 17 e 20 anni sono morti ieri sera a Grandate, in provincia di Como, nello scontro fra le loro moto: l'incidente è avvenuto ieri sera, dopo le 23 lungo via Riccardo Mantero dove, per cause in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Como, oltre al personale del 118 che ha trasportato entrambi i ragazzi in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como, dove però non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è avvenuto lungo il rettilineo che costeggia il tratto dell'autostrada A9: il 20enne era residente a Luisago, mentre il 17enne era del posto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente moto grandate incidente moto como incidente mortale grandate
