circle x black
Cerca nel sito
 

Scontro il tv sul porno, il 'duello' tra Pillon e Valentina Nappi

L'ex senatore e la pornostar protagonisti su La7

Pillon e Nappi
Pillon e Nappi
11 febbraio 2026 | 18.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scontro in tv sul porno. L'ex senatore Simone Pillon e la pornostar Valentina Nappi protagonisti di un confronto acceso nel salotto di L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. "Non vorrei affrontare la questione da un punto di vista religioso, vorrei fare un discorso squisitamente laico. Lo stato ha tutto il diritto di incentivare o disincentivare con la leva fiscale le attività che ritiene utili o non utili alla società, lo fa con il gioco d'azzardo tassandolo in modo superiore rispetto ad altri bene", dice Pillon.

"Come si fa a paragonare il gioco d'azzardo al porno? E' una cosa antiscientifica, è un de-ragionamento", interviene Valentina Nappi.

"Credo siate tutti d'accordo sul fatto che si debba tassare il gioco d'azzardo. Io come molti altri non penso che il porno sia un'attività benefica. L'influenza del porno sulla dipendenza dei minori è eccessiva e pericolosissima, crea danni strutturali alle persone. E' giusto che lo stato faccia cassa sul porno per avere le risorse con cui curare le dipendenze", aggiunge l'ex senatore. "Dire che il porno crea dipendenza è antiscientifico. Il minore cos'è? Va da zero a 18 anni, a 16 anni puoi masturbarti?", la domanda di Nappi che innesca l'intervento di Parenzo: meglio coinvolgere altri interlocutori...

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
valentina nappi david parenzo
Vedi anche
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video
Luca Argentero: “Ecco come mi sono trasformato per 'Motorvalley'” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza