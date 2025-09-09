circle x black
Scuola, al via le prime mobilitazioni: Blocco studentesco lancia campagna affissioni

09 settembre 2025 | 15.43
Redazione Adnkronos
Comincia la scuola e cominciano anche le mobilitazioni studentesche. A 'inaugurare' l''autunno caldo' è il Blocco Studentesco che oggi ha tappezzato istituti di mezza Italia con i manifesti della nuova campagna di affissioni, “Noi vogliamo tutto”, firmati con il classico fulmine cerchiato che identifica il movimento.

"Uno slogan - spiega con una nota il movimento - che squarcia l’apatia, il conformismo e un sistema che annulla l’identità dei giovani, costretti in schemi predefiniti, isolati, precari e senza radici. Non accetteremo un futuro di omologazione e rassegnazione. Reclamiamo tutto: identità, comunità e potenza. Vogliamo protagonismo reale, non passività. Il conflitto è essenziale alla vita collettiva e va riportato nelle scuole, università e piazze, presidiate con un’azione culturale, politica e sportiva, solo così si può costruire una scuola sociale, identitaria e giovanile. Vogliamo un’esistenza piena - concludono gli studenti del Blocco - e una gioventù che torni a essere padrona del suo tempo. Perché solo chi è disposto a bruciare per un’idea può davvero accendere il futuro".

