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Scuola, Battaglia (Vik School) su Behind your screen: "Creiamo consapevolezza all’uso dei social"

Alla presentazione del progetto didattico a Roma: ‘Idea costruita con i ragazzi’

Pasquale Battaglia, - (Adnkronos)
Pasquale Battaglia, - (Adnkronos)
07 ottobre 2026 | 19.11
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

Behind Your Screen “è un progetto che non si propone di vietare l'uso dei social network e di internet ma mira a sviluppare il senso critico e la consapevolezza nei ragazzi. Lo dice lo stesso titolo dare loro la possibilità di guardare cosa c'è dietro lo schermo dei propri cellulari”. Lo ha detto il Ceo di Vik School, Pasquale Battaglia, nel corso della presentazione del progetto didattico per l’educazione civica che permetterà agli studenti di contrastare la disinformazione e costruire una cittadinanza digitale critica, tenutasi presso l’Istituto Comprensivo "Orsa Maggiore” a Roma.

“L’idea l’abbiamo costruita insieme ai ragazzi perché riteniamo che il valore aggiunto di questa iniziativa sia stata quella di raccogliere le loro istanze - ha continuato il ceo di Vik School -. Abbiamo costruito una storia all'interno della quale loro possono ritrovarsi e abbiamo posto loro delle domande a cui hanno risposto”. Un lavoro che ha visto Commissione europea, Vik, scuola e studenti impegnati in una collaborazione a 360 gradi. “Questo è un primo step attraverso il quale raccoglieremo ulteriori istanze per poi valutare l'ipotesi di espandere eventualmente le iniziative”, ha continuato Battaglia.

L’uomo ha poi concluso sottolineando che l’iniziativa è già presente su tutto il territorio. È attiva in diverse regioni italiane - ha sottolineato il Ceo di Vik -. Solo a Roma due sono le scuole, le altre circa 20 scuole sono diffuse dal Piemonte alla Sicilia”

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Tag
consapevolezza social network educazione civica cittadinanza digitale
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