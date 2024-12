Servizio civile universale, Abodi: "Bando volontari per 62.549 posti apre nuova fase"

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato oggi il nuovo il Bando annuale di candidatura al SCU con scadenza il prossimo 18 febbraio 2025 alle ore 14.00. Sono 61.166 i posti in Italia e 1.383 quelli all'estero, per i quali i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, italiani o stranieri regolarmente residenti, possono candidarsi online, individuando il progetto sulla piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonlineccp.serviziocivile.it. È possibile presentare una sola domanda, accedendo attraverso la propria identità digitale.

“Con questo nuovo Bando volontari per 62.549 posti si apre una nuova fase per il Servizio Civile Universale (SCU) - dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi - che si qualifica con maggiori opportunità per i giovani e di stabilità per gli enti. Grazie alla scelta lungimirante del Governo, fortemente voluta, in particolare, dal Presidente Meloni, il Servizio Civile potrà contare per la prima volta su importanti risorse finanziarie almeno fino a tutto il 2027. Questo permetterà di rafforzare ulteriormente il sistema e dare certezze ai giovani. Con la riserva del 15% di posti nei concorsi pubblici, l’aggiornamento della normativa di gestione degli Operatori volontari in termini di maggiore flessibilità, l’apertura alle scuole e alla sperimentazione in ambito Agricolo e Ambientale, il Servizio Civile Universale sta confermando le aspettative di coloro che lo scelgono e si prepara a un 2025 ricco di novità, sempre all'insegna dell’attenzione ai giovani e alle loro esigenze, offrendo nuove e concrete opportunità”, conclude il Ministro Abodi.