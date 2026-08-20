circle x black
Cerca nel sito
 

Picco di ormoni sessuali per chi beve abitualmente caffè, lo studio

I dati di uno studio in Finlandia, uno dei Paesi al mondo con il più alto consumo della bevanda

Tazzina di caffè - (Foto )
Tazzina di caffè - (Foto 123RF)
21 agosto 2026 | 00.11
Francesco Maggi
LETTURA: 2 minuti

Uno studio finlandese associa il consumo abituale di caffè a un maggior livello di ormoni sessuali negli uomini e nelle donne. La ricerca dell’Università di Oulu ha analizzato i dati di 2.264 persone nate in Finlandia nel 1966. "A parità di indice di massa corporea, gli individui che consumavano più caffè presentavano una minore quantità di grasso totale e viscerale e una maggiore massa muscolare rispetto a chi ne consumava meno. Le associazioni specifiche più marcate per sesso sono state osservate negli uomini: un consumo più elevato di caffè è risultato associato a un profilo glucosio-insulina più favorevole, a concentrazioni più alte di testosterone totale e a livelli più elevati di Shbg (globulina legante gli ormoni sessuali)", si legge nello studio. Nelle donne, le associazioni ormonali sono apparse più limitate, caratterizzandosi principalmente per livelli più alti di Shbg e valori più bassi di androgeni liberi.

I risultati dello studio

I risultati suggeriscono "che i meccanismi ormonali potrebbero spiegare in parte la relazione tra il consumo di caffè e la salute metabolica. Tuttavia, trattandosi di uno studio osservazionale, i risultati evidenziano delle associazioni piuttosto che rapporti di causa-effetto. Lo studio è particolarmente rilevante per la Finlandia, uno dei Paesi al mondo con il più alto consumo di caffè, dove la media annua si aggira intorno agli 11,8 chilogrammi pro capite. I ricercatori - conclude lo studio - affermano che tali risultati costituiscono una base per lavori futuri volti a stabilire se sia il caffè stesso a determinare questi cambiamenti biologici e a identificare i composti responsabili". Tali aspetti sono attualmente oggetto di indagine su modelli animali, con l’obiettivo a lungo termine di passare a studi più approfonditi sull'uomo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caffè e ormoni sessuali caffè ormoni sessuali sesso sesso e caffè
Vedi anche
Abruzzo in fiamme, droni e Canadair in azione per spegnere gli incendi - Video
Maltempo in Liguria, a Chiavari auto come gommoni sulle strade - Video
Robot in tilt in Cina, i video di due malfunzionamenti durante la Conferenza mondiale di Pechino
X Factor 2026, le prime immagini dei giudici al lavoro con la new entry Irama
Israele, Ben-Gvir mostra la nuova 'area della morte': "Qui impiccheremo i terroristi, le vittime potranno assistere" - Video
Paura per Belen Rodriguez, rovinosa caduta da cavallo sulla spiaggia - Video
Roberto Bolle, l'incanto della danza al tramonto alle isole Li Galli - Video
News to go
"Gasolio potrebbe arrivare a 3 euro al litro nei prossimi mesi", l'allarme FederPetroli Italia
Turista reagisce a tentativo di furto a Venezia e scatta la rissa - Video
Furto opere Antonello da Messina, ecco la chiamata alla Polizia che ha fatto scattare l'allarme
Colombia, Shakira visita l'area colpita dal terremoto e annuncia: "Fondi per costruire nuove scuole"
Mercati cauti, Milano in calo e vendite su Mps in attesa del cda di domani - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza