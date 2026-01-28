"Chiedo all'Onnipotente il dono di un mondo senza più antisemitismo e senza più pregiudizio, oppressione, e persecuzione. Rinnovo il mio appello alla comunità delle Nazioni affinché sia sempre vigilante"

"Mai più l'orrore del genocidio". Il Papa all'indomani del Giorno della Memoria rinnova il suo accorato appello per un mondo libero da ogni pregiudizio e antisemitismo.

"Ieri - ha ricordato il Pontefice a braccio al termine dell'udienza generale - ricorreva la Giornata internazionale di commemorazione della memoria delle vittime dell'Olocausto che ha dato la morte a milioni di ebrei e a numerose altre persone. In questa annuale occasione di doloroso ricordo, chiedo all'Onnipotente il dono di un mondo senza più antisemitismo e senza più pregiudizio, oppressione, e persecuzione per alcuna creatura umana. Rinnovo il mio appello alla comunità delle Nazioni affinché sia sempre vigilante così che l'orrore del genocidio non si abbatta più su alcun popolo e si costruisca una società fondata sul rispetto reciproco e sul bene comune".