Sicurezza, Gravina (Remind): "Vigilanza privata valore aggiunto per la sicurezza urbana"

“La partnership pubblico-privato nei servizi di sicurezza è un valore aggiunto per la sicurezza del patrimonio collettivo e quindi della libertà delle persone”. Lo ha dichiarato Giulio Gravina, presidente del dipartimento sicurezza urbana e sussidiaria di Remind. “Sono numerose - continua Gravina - le buone pratiche in termini di collaborazione tra polizia locale e vigilanza privata a tutela del bene comune. In questa direzione, mi viene da menzionare la Regione Friuli Venezia Giulia che prevede espressamente con una norma la possibilità per gli enti locali di avvalersi della vigilanza privata, nel rispetto e nelle modalità previste dall’attuale normativa. Sarebbe pertanto opportuno che l’esperienza normativa della Regione Friuli Venezia Giulia fosse assorbita nel nuovo impianto di riforma della polizia locale attualmente oggetto di una proposta di legge delega in discussione in Parlamento”.

“In tale ottica vedo favorevolmente il contributo di Anvip nel rappresentare come la vigilanza privata possa essere attiva anche nell’ambito di una rivisitazione dell’operazione con l’obiettivo di ricollocare, nel tempo, i militari attualmente impiegati in questa operazione ad attività di difesa della Nazione”, ha concluso Gravina.