Il 17 ottobre una bomba distrusse l’auto davanti alla sua abitazione
E' stata incrementata la scorta al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. La decisione del Viminale è legata agli sviluppi dell'indagine avviata il 17 ottobre scorso, quando una bomba distrusse l’auto del giornalista davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, vicino Pomezia. La tutela del giornalista sarà rafforzata con 4 agenti e un'auto blindata in più.
"Negli scorsi giorni ho ricevuto la richiesta del Copasir di acquisire la parte secretata del resoconto dell’audizione di Sigfrido Ranucci svolta in Vigilanza Rai lo scorso 5 novembre. Per questo ho convocato l’Ufficio di presidenza per mercoledì 3 dicembre alle 8.30, così da esaminare la richiesta e sottoporla al voto dei gruppi. A seguire, la commissione si riunirà per il voto sulla nomina del presidente Rai". Così la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia.