Sigfrido Ranucci, incrementata la scorta al giornalista: 4 agenti e un'auto blindata in più

Il 17 ottobre una bomba distrusse l’auto davanti alla sua abitazione

Sigfrido Ranucci - (Ipa)
02 dicembre 2025 | 10.34
Redazione Adnkronos
E' stata incrementata la scorta al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. La decisione del Viminale è legata agli sviluppi dell'indagine avviata il 17 ottobre scorso, quando una bomba distrusse l’auto del giornalista davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, vicino Pomezia. La tutela del giornalista sarà rafforzata con 4 agenti e un'auto blindata in più.

Floridia: "Da Copasir richiesta atti secretati, convocata Vigilanza Rai"

"Negli scorsi giorni ho ricevuto la richiesta del Copasir di acquisire la parte secretata del resoconto dell’audizione di Sigfrido Ranucci svolta in Vigilanza Rai lo scorso 5 novembre. Per questo ho convocato l’Ufficio di presidenza per mercoledì 3 dicembre alle 8.30, così da esaminare la richiesta e sottoporla al voto dei gruppi. A seguire, la commissione si riunirà per il voto sulla nomina del presidente Rai". Così la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia.

