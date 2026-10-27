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Sindaco Biondi: "Nuovo centro protesico Inail innalza livello civiltà nostra comunità"

Pierluigi Biondi - (Foto Adnkronos)
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27 ottobre 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
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“L'Aquila per tanti anni è stata il cantiere più grande d'Europa, motivo per cui il tema della sicurezza e della prevenzione sul lavoro, con cantieri molto complessi, è stato un elemento determinante. In questo contesto l'impegno dell'Inail è stato centrale e l'apertura del nuovo Punto di assistenza protesica rappresenta un momento davvero significativo per il nostro territorio”. Lo ha detto Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, partecipando oggi all’inaugurazione del nuovo presidio protesico Inail nel capoluogo abruzzese.

“Prima il cittadino aquilano e abruzzese doveva sopportare un viaggio lunghissimo per potersi confrontare con i medici e trovare il presidio sanitario protesico più adatto alle proprie esigenze. Oggi lo potrà fare qui, direttamente a casa o in prossimità, e questo non solo arricchisce la qualità del servizio offerto dall'Inail, ma innalza anche il livello di civiltà che una comunità è in grado di assicurare ai propri figli che hanno più bisogno”, ha concluso Biondi.

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