circle x black
Cerca nel sito
 

"Sistema giustizia e sue criticità", al Senato venerdì su iniziativa dal senatore Claudio Borghi

La conferenza in collaborazione con Accademia Calabra e Rotary club Roma Colosseo si terrà alle 17 nella Sala Caduti di Nassiriya

09 dicembre 2025 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si terrà alla Sala Caduti di Nassiriya del Senato il prossimo 12 dicembre alle 17:00 la conferenza dal titolo "Sistema giustizia e sue criticità". In collaborazione con Accademia Calabra e Rotary club Roma Colosseo, l'evento, su iniziativa dal senatore Claudio Borghi, si aprirà con i saluti del senatore leghista, del vicepresidente di Accademia Calabra e tesoriere della Camera Penale di Roma Domenico Naccari e di Francesco Pierconti, presidente del Rotary club Roma Colosseo. Modera l'evento la giornalista, scrittrice e autrice Catia Acquesta, presidente dell'associazione tutela vittime di violenza "Alleati con Te", mentre l'introduzione sarà affidata al giornalista e avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, presidente di Accademia Calabra.

Seguiranno le relazioni del professor Cristiano Cupelli, docente di Diritto Penale all'Università di Tor Vergata, di Rocco Maruotti, segretario generale dell'Anm, del professor Luciano Maria Delfino, docente e componente del comitato scientifico di Filodiritto, del presidente aggiunto della Corte dei Conti di Roma e della Sezione giurisdizionale del Lazio, Tommaso Miele e di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale. Le conclusioni saranno affidate al viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giustizia criticità sistema giudiziario Senato conferenza
Vedi anche
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Ponte dell'Immacolata, boom per la Campania
News to go
Dicembre mese di tredicesime


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza