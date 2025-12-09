"Sistema giustizia e sue criticità", al Senato venerdì su iniziativa dal senatore Claudio Borghi

Si terrà alla Sala Caduti di Nassiriya del Senato il prossimo 12 dicembre alle 17:00 la conferenza dal titolo "Sistema giustizia e sue criticità". In collaborazione con Accademia Calabra e Rotary club Roma Colosseo, l'evento, su iniziativa dal senatore Claudio Borghi, si aprirà con i saluti del senatore leghista, del vicepresidente di Accademia Calabra e tesoriere della Camera Penale di Roma Domenico Naccari e di Francesco Pierconti, presidente del Rotary club Roma Colosseo. Modera l'evento la giornalista, scrittrice e autrice Catia Acquesta, presidente dell'associazione tutela vittime di violenza "Alleati con Te", mentre l'introduzione sarà affidata al giornalista e avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, presidente di Accademia Calabra.

Seguiranno le relazioni del professor Cristiano Cupelli, docente di Diritto Penale all'Università di Tor Vergata, di Rocco Maruotti, segretario generale dell'Anm, del professor Luciano Maria Delfino, docente e componente del comitato scientifico di Filodiritto, del presidente aggiunto della Corte dei Conti di Roma e della Sezione giurisdizionale del Lazio, Tommaso Miele e di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale. Le conclusioni saranno affidate al viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.