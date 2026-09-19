circle x black
Cerca nel sito
 

Sla, Simone (Aisla): "Assistenza specialistica a domicilio con Ovunque vicini"

"Telemedicina supporta la cura e permette di accorciare le distanze e dare risposte rapide"

Antonella Simone - (Adnkronos)
Antonella Simone - (Adnkronos)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
19 settembre 2026 | 18.42
Raffaella Ammirati
LETTURA: 1 minuti

"'Ovunque vicini' nasce per portare competenze specialistiche direttamente alle persone con Sla, ovunque vivano. È un servizio gratuito che si attiva tramite una centrale operativa disponibile 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, sette giorni su sette”" Così Antonella Simone, responsabile operativa del progetto 'Ovunque vicini', oggi a Milano in occasione dell’open day di Aisla. Il progetto, promosso da Aisla in partenariato con Fondazione Serena Ets – Centri clinici NeMo, è stato presentato presso la sede milanese di Aisla alle persone con Sla e alle loro famiglie. L’obiettivo è portare l’assistenza e le visite specialistiche direttamente a domicilio.

"La centrale operativa - prosegue Simone - fornisce un primo triage ai pazienti e ai caregiver, smistando le richieste in base alle necessità. Le richieste sociosanitarie e assistenziali vengono indirizzate al Centro d’ascolto, mentre quelle sanitarie direttamente agli specialisti dei Centri NeMo. Tutto questo è possibile ed è gestito attraverso l’app Isa, scaricabile gratuitamente su Apple, Google e Windows”.

"La telemedicina supporta la cura garantendo prossimità e tempestività, perché consente di dare una risposta efficace e di mettere a disposizione competenze specialistiche in tempi rapidi. La telemedicina non è una cura, ma permette di accorciare le distanze e dare risposte rapide”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sla Aisla teledicina
Vedi anche
Lega, Romeo: "Sarò sul palco a Pontida. Salvini? Troveremo soluzione" - Video
Cori sulla remigrazione e sfottò a Ranucci, l'arrivo dei giovani della Lega a Pontida - Video
A Pontida il tributo a Bossi: Calderoli e Leoni piantano un ulivo e cantano 'Va pensiero' - Video
Ecofin Dublino, il nodo Ucraina e i fondi Pnrr per il bollo auto - Videonews dal nostro inviato
News to go
Divieto di social sotto i 15 anni, la nuova proposta del governo francese
Banche centrali, Cesarano (Sella sgr): "Tassi alti e meno Treasury alla Cina, torna il rischio debito" - Video
Prof accoltellata a Roma, Schlein: "Scossi, accanto a insegnanti e scuola per lavoro di prevenzione" - Video
Gardone Val Trompia, lo spettacolo delle Frecce Tricolori - Video
Chi l'ha visto, Raffaella Griggi: "Il programma non cambia. Il mio stile? Sono alla mano e imperfetta" - Video
Giorgetti a Dublino: "Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%". E cita Boskov - Video
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza