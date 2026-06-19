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Sorelle scomparse in Abruzzo, proseguono ricerche nel lago di Barrea

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso. In forse l'attribuzione del fermaglio trovato vicino alla casa famiglia

Sarah e Alisya - Foto diffusa per agevolare le ricerche
Sarah e Alisya - Foto diffusa per agevolare le ricerche
19 giugno 2026 | 19.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte di vigili del fuoco, volontari e Protezione civile.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso. Ma delle adolescenti Sarah e Alisya Di Giacinto al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia: potrebbe non essere di Sarah come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto.

Di loro non si hanno più notizie da oltre una settimana. La procura di Sulmona, del caso si sta occupando il pm Stefano Iafolla, ha aperto un nuovo fascicolo, ipotizzando il reato di abbandono di minore nei confronti dei responsabili della struttura che ospitava le ragazze.

L'iscrizione nel registro degli indagati sarebbe un atto dovuto, conseguente alla denuncia, presentata dal padre delle ragazzine, assistito dall'avvocato Francesco Riccardi, che sembrano svanite nel nulla. Il nuovo procedimento si affianca a quello già avviato nei giorni scorsi per sottrazione di minore.

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