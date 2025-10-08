circle x black
Sostenibilità, Bruschetta (Eridania Italia): "portiamo educazione alimentare nelle scuole primarie"

08 ottobre 2025 | 10.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Eridania oggi continua a essere leader nella dolcificazione e continua a investire molto delle proprie risorse nell'ambito della sostenibilità. In passato abbiamo presentato molti progetti legati alla sostenibilità ambientale e quest'anno volevamo portare al Salone qualcosa di diverso: un progetto scolastico partito cinque anni fa 'A scuola di dolcezza', che facciamo con molti istituti e scuole primarie in Italia, in cui portiamo dei kit per migliorare l'educazione alimentare per i giovani delle scuole primarie". Sono le parole di Alessio Bruschetta, amministratore delegato Eridania Italia a margine della prima giornata della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, all'università Bocconi di Milano . 

