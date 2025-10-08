circle x black
Nobel per la chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi: hanno raccolto l'acqua dall'aria del deserto

I vincitori hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare

Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi - Afp
Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi - Afp
08 ottobre 2025 | 12.08
Redazione Adnkronos
La Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il premio Nobel per la Chimica 2025 al giapponese Susumu Kitagawa, al britannico Richard Robson e al giordano Omar M. Yaghi "per lo sviluppo di strutture metallo-organiche". I vincitori hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare. Le strutture da loro create – i framework metallo-organici – contengono grandi cavità in cui le molecole possono fluire liberamente. I ricercatori le hanno utilizzate per raccogliere l'acqua dall'aria del deserto, estrarre gli inquinanti dall'acqua, catturare l'anidride carbonica e immagazzinare l'idrogeno.

Chi sono i vincitori

Susumu Kitagawa è nato il 4 luglio 1951 a Kyoto in Giappone (Università di Kyoto, Kyoto, Giappone). Richard Robson è nato il 4 giugno 1937 a Glusburn nel Regno Unito (Università di Melbourne, Melbourne, Australia) mentre Omar M. Yaghi è nato il 9 febbraio 1965 a Amman in Giordania (Università della California, Berkeley, CA, Stati Uniti)

