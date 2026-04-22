Sostenibilità: Valenti (Istituto Marangoni), 'tema importante anche nella formazione che offriamo'

"The Beauty Circle è un'opera estremamente interessante e moderna, che rappresenta la possibilità di 'vita continua' di un prodotto attraverso il forte concetto della trasformazione e della sostenibilità. Questo tema è molto importante per l'Istituto Marangoni a livello internazionale e fa parte di momenti dedicati nell'ambito dell'insegnamento di alta formazione". Sono le parole di Stefania Valenti, Managing Director Istituto Marangoni, all'incontro con cui è stata presentata "The Beauty Circle", l'opera di upcycling e recycling di Riccardo Lucii, vincitore del contest creativo realizzato da L'Oréal Italia in collaborazione con l'Istituto Marangoni. L'evento si è tenuto presso il Beauty Hub L'Oréal Italia a Milano.