circle x black
Cerca nel sito
 

Sparo contro un gruppo di ragazzi in strada a Napoli, ucciso un 18enne

In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto a Boscoreale il gruppo in piazza Pace esplodendo un solo colpo

Rilievi dei carabinieri - Fotogramma
Rilievi dei carabinieri - Fotogramma
02 novembre 2025 | 08.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto un gruppo di ragazzi in piazza Pace esplodendo un solo colpo che ha ferito un 18enne di Pompei, incensurato. E' la prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata impegnata nelle indagini, di quanto accaduto intorno alle 2.30 di questa notte a Boscoreale, nel napoletano. La vittima, trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia, è morta poco dopo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
napoli 18enne ucciso napoli boscoreale 18enne omicidio omicidio boscoreale omicidio napoli boscoreale
Vedi anche
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza