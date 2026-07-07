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Spionaggio per la Russia, il video: ecco come agiva l'ex 007 italiano

07 luglio 2026 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due arresti a Roma per spionaggio in favore della Russia e accesso abusivo a sistema informatico o telematico. Le indagini, sviluppate principalmente attraverso attività tecniche e servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence nazionale, sull'attività di spionaggio svolta in favore e per conto di un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica sul territorio nazionale.

Le indagini hanno consentito di documentare diverse interlocuzioni tra il presunto agente straniero e il principale indagato, nel corso delle quali, mentre il primo esplicitava le sue esigenze informative, il secondo forniva, dietro compenso in denaro, informazioni relative alle richieste recepite dall'altro negli incontri precedenti e acquisite per il tramite delle sue fonti.

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spionaggio per la russia russia spionaggio roma spionaggio
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