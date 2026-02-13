Sport: Fise, al via quinta edizione della Giornata europea contro le molestie

La Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) è "orgogliosa" di annunciare la presentazione della quinta edizione della Giornata Europea contro le Molestie, che si terrà il prossimo 19 febbraio 2026 (Spazio Esperienza Europa David Sassoli, piazza Venezia, a Roma). L'evento, istituito dalla Fise nel 2021, ha acquisito un crescente sostegno da parte delle istituzioni europee, nazionali e delle principali realtà sportive ed è destinato a rinnovare il proprio impegno nella sensibilizzazione contro il fenomeno delle molestie in ambito sportivo e sociale.

La Giornata Europea contro le Molestie non è una celebrazione, ma un importante momento di presentazione e sensibilizzazione, che coinvolge a livello istituzionale, sociale e sportivo tutti i Paesi d’Europa. Sebbene l’iniziativa sia stata istituita dalla Fise, essa è patrocinata da numerose istituzioni europee, tra cui il Parlamento Europeo, il Coni, Sport e Salute, l'Unicef e molte altre, rendendola un appuntamento ormai irrinunciabile nella lotta contro le molestie in tutti gli ambiti.

"Il termine 'Europea' riflette la volontà di ampliare l'impegno e il coinvolgimento oltre i confini italiani, per unire i Paesi dell'Unione Europea nella lotta contro questo fenomeno, creando una rete di solidarietà e consapevolezza a livello continentale. Quest’anno, come nelle edizioni precedenti, la Giornata diventa l’occasione per affrontare il tema delle molestie in un contesto che supera le singole nazioni, trasformandosi in un impegno collettivo europeo", si legge in una nota.

"La Giornata Europea contro le Molestie non è solo un'opportunità per sensibilizzare, ma una vera e propria azione di cambiamento. Quest’anno, con la presentazione della quinta edizione, confermiamo il nostro impegno per costruire un ambiente sportivo e sociale dove il rispetto e la dignità siano valori condivisi da tutti", Dichiara Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri e vicepresidente del Coni.

La presentazione della quinta edizione della Giornata si aprirà il 19 febbraio con un incontro tra studenti e atleti sportivi, offrendo l’opportunità di riflettere sulle problematiche legate alle molestie e sul ruolo che ogni individuo può svolgere per prevenire gli abusi. La conferenza principale, moderata dalla giornalista Roberta Ammendola (RaiNews24) e dal Fabio Tamburini (vicedirettore TG5), ospiterà numerosi esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Per celebrare questa quinta edizione, Poste Italiane realizzerà un annullo filatelico dedicato alla Giornata Europea contro le Molestie. Un gesto simbolico che segna l’importanza della Giornata e il suo impegno a livello nazionale ed europeo, attraverso la diffusione di un messaggio di sensibilizzazione a un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Inoltre, Dedem S.p.A., in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile (Onbd) e la Fondazione Tellus, allestirà, per l’occasione, all’interno del Parlamento Europeo, il progetto Blue Box. Questa iniziativa, supportata dall’expertise tecnica di DMP Electronics, ha lo scopo di offrire ai ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, così come ai loro cari, un luogo sicuro, discreto e facilmente accessibile da cui chiedere aiuto. Alcune cabine fototessera selezionate in tutta Italia, in luoghi target, verranno dotate di un dispositivo che permetterà di attivare un collegamento diretto e gratuito con il numero di supporto contro bullismo e cyberbullismo. La Blue Box rappresenta una risposta concreta alle crescenti problematiche di bullismo e cyberbullismo, creando spazi protetti e opportunità di supporto immediato per chi ne ha bisogno.

"La Giornata Europea contro le Molestie è un’occasione per ripensare a come ognuno di noi può contribuire al cambiamento. È un impegno che deve partire dalla consapevolezza e la responsabilità è sempre delle istituzioni mai delle vittime”, dice Eleonora Daniele, ambasciatrice della Giornata nel suo messaggio.

La Giornata Europea contro le Molestie (che si celebra ufficialmente il 25 febbraio di ogni anno) trova la sua massima espressione nella presentazione di questa quinta edizione del prossimo 19 febbraio, con l’obiettivo di fare un passo in avanti nella lotta per la costruzione di un ambiente sportivo e sociale privo di abusi e molestie.