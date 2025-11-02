circle x black
Steven Tyler diffida il borgo calabrese dei nonni: "Per il museo del rock non usino il mio nome"

Il frontman degli Aerosmith voleva realizzarlo nello storico palazzo di Cotronei, in cui aveva abitato il nonno, in seguito alla sua denuncia sono finiti indagati in quindici fra cui sindaco e dirigenti comunali

Steven Tyler - Ipa
02 novembre 2025 | 21.20
Redazione Adnkronos
Una denuncia di Steven Tyler, frontman degli ‘Aerosmith’ provoca una tempesta giudiziaria nel Comune di Cotronei, con un’indagine per falso materiale ideologico avviata dalla procura di Crotone che ha iscritto sul registro degli indagati il sindaco attuale, l'ex sindaco, oltre ad assessori e dirigenti comunali.

All’origine c’era un progetto di realizzazione di un museo del rock intitolato a Steven Tallarico, vero nome di Tyler, di origini italiane, nel palazzo storico dove aveva abitato suo nonno Giovanni Tallarico.

“Dopo l’approvazione del nostro progetto dalla Regione sono arrivati 1,3 milioni, fondi della Comunità europea, ma l'amministrazione comunale ha spostato la sede del museo”, spiega all’Adnkronos l’avvocato Nino Grassi, cugino della rockstar che ha presentato l'esposto nel 2022.

Lo stesso frontman degli Aerosmith, venuto a conoscenza di quanto successo ha diffidato l’amministrazione dall’uso del suo nome e della propria immagine se il museo non verrà realizzato nel palazzo dove aveva abitato il nonno. “Hanno costruito una struttura in cemento armato, una cosa senza senso. Sto cercando di contattare Steven per spiegargli la situazione”, conclude il legale.

