Stop alle piogge, arriva la primavera: sole e temperature in salita in tutta Italia

L'anticiclone porta stabilità per tutta la settimana ma attenzione a nebbie e inquinamento in pianura

Prato in fiore - Ipa
22 febbraio 2026 | 11.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Stop alle perturbazioni e alle piogge. L'anticiclone porta finalemente sole e tempo stabile con temperature in rialzo in tutta Italia. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma come dopo mesi caratterizzati da un surplus di piogge che ha saturato i terreni, il weekend segnerà il passaggio di testimone definitivo tra l'instabilità e un dominio atmosferico più solido. Da Nord a Sud, la penisola si tingerà finalmente d'azzurro, offrendo ampie schiarite che spazzeranno via il grigiore delle ultime settimane. Le uniche note dissonanti saranno relegate a una residua variabilità sulle regioni dell'estremo Sud e sulla Liguria.

Con il consolidamento dell'area di alta pressione, assisteremo a una progressiva impennata delle temperature, che colpirà soprattutto i valori pomeridiani. Il soleggiamento costante permetterà alle colonnine di mercurio di toccare punte superiori alle medie del periodo, regalando un clima piacevole durante le ore centrali del giorno.

Guardando alla prossima settimana, lo scenario meteo sembra destinato a cristallizzarsi in una fase di estrema staticità. L'anticiclone si allungherà con vigore sul Mediterraneo, alzando un vero e proprio muro contro le perturbazioni atlantiche. Questo "blocco" atmosferico garantirà una prosecuzione del tempo asciutto su scala nazionale, permettendo finalmente a fiumi e terreni di smaltire l'acqua in eccesso accumulata durante le recenti ondate di maltempo.

Come ogni dominio anticiclonico che si rispetti, la mancanza di ventilazione porterà con sé l'inevitabile fenomeno delle inversioni termiche. Se in montagna e in collina il cielo resterà limpido, nelle pianure e nelle vallate interne torneranno a farci compagnia le nebbie e le nubi basse, specie al mattino e dopo il tramonto. E non è finita qui: la nebbia che stazionerà sulle zone di pianura del Nord per diversi giorni, non farà altro che far salire alle stelle il livello di smog, soprattutto nelle grandi aree urbane, dove la foschia funziona come una specie di cappa invisibile.

Le polveri sottili, infatti, rimangono imprigionate nei bassi strati dell'atmosfera e, complice anche l'assenza di vento, gli agenti inquinanti aumentano esponenzialmente. Sarà questo il "prezzo" da pagare per godere di una ritrovata serenità meteorologica che mancava ormai da troppo tempo.

NEL DETTAGLIO

Domenica 22. Al Nord: poco nuvoloso, nubi basse sul Ponente ligure. Al Centro: sereno. Al Sud: poco nuvoloso.

Lunedì 23. Al Nord: parzialmente nuvoloso, coperto su Levante Ligure, locali nebbie. Al Centro: nubi irregolari in Toscana e Lazio, sole altrove. Al Sud: soleggiato.

Martedì 24. Al Nord: stabile, ma con nebbie sulla Padana orientale, nubi in Liguria. Al Centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al Sud: sereno.

Tendenza: anticiclone che dominerà la scena.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
