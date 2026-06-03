circle x black
Cerca nel sito
 

Strage dei braccianti ad Amendolara, Meloni: "L'Italia non arretra davanti a violenza e barbarie, fare piena luce"

I quattro lavoratori agricoli sono stati bruciati vivi lunedì scorso in un minivan in Calabria. Per l'efferato omicidio ci sono stati due fermi

Minivan dove sono stati trovati i corpi carbonizzati
Minivan dove sono stati trovati i corpi carbonizzati
03 giugno 2026 | 19.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie: è fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia". E' quanto scrive sui social, Giorgia Meloni, con riferimento alla strage dei quattro braccianti agricoli, arsi vivi in un minivan lunedì scorso in Calabria.

CTA

Il pm di Castrovillari: "Pronta la risposta dello Stato"

L'episodio viene definito dal procuratore capo di Castrovillari, Alessandro D'Alessio "di una gravità inaudita, sia nella sua oggettività perché quattro persone hanno perso la vita, sia per le modalità" dell'omicidio. Tuttavia, mi preme evidenziare che, nel giro di poche ore, aggiunge "c'è stata una pronta risposta da parte dello Stato, il che contribuisce a dare un messaggio positivo, soprattutto in territori come la Calabria e, più in generale, nelle regioni meridionali". D'Alessio ha evidenziato "l'elevatissima professionalità della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Cosenza, in un territorio come quello della provincia di Cosenza in cui è "difficile intervenire, in località che sono anche distanti tra loro".

La vicenda

Due cittadini pachistani sono stati fermati per la strage di Amendolara. I quattro connazionali, tutti braccianti, sono stati trovati carbonizzati in un minivan sulla Statale 106 vicino a un distributore. Gli arresti sono scattati a Villapiana: i sospettati, identificati con le telecamere di videosorveglianz e con le testimonianze, sono stati portati in Questura a Cosenza e interrogati dalla Squadra Mobile. Per la Procura di Castrovillari i migranti sono stati uccisi sul posto e poi bruciati. Le vittime lavoravano nella Sibaritide e si dirigevano al Metapontino.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
strage braccianti amendolara strage braccianti amendolara oggi strage braccianti calabria strage braccianti calabria oggi
Vedi anche
A San Pietro manifestanti contro la corrida, il video della protesta di Peta
Giardino all'italiana nel Cortile d'onore di Montecitorio, il video dal drone
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza