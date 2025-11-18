circle x black
SuperEnalotto, estratta la combinazione vincente oggi 18 novembre

Centrato un '5' da oltre 169mila euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 80,2 milioni di euro

Schedina del Superenalotto - (Fotogramma/IPa)
18 novembre 2025 | 21.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi martedì 18 novembre del Superenalotto. Centrato un '5' da oltre 169mila euro. La schedina vincente è stata giocata presso un tabaccaio situato in Piazza del Biscione, a Roma: il fortunato si porta a casa esattamente 169.111,05 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 80,2 milioni di euro.

Quanto costa una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro.

L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

I punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come verificare la vincita

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi

Questa la combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 18, 40, 54, 83, 85, 89. Numero Jolly: 4. Numero SuperStar: 57.

