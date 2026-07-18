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SuperEnalotto, nessun '6' né '5+1': jackpot sale a 197 milioni di euro

La combinazione vincente di oggi

SuperEnalotto - Ipa/Fotogramma
SuperEnalotto - Ipa/Fotogramma
18 luglio 2026 | 21.31
Daniele Dell'Aglio
LETTURA: 2 minuti

Nessun '6' nè '5+1' al concorso di oggi, sabato 18 luglio, del SuperEnalotto. Questa la combinazione vincente: 1, 28, 52, 62, 79, 86. Numero Jolly: 61. Superstar: 31. Centrati cinque punti '5' da 40.819 euro ciascuno. Alla prossima estrazione il jackpot sarà di 197 milioni di euro.

Quanto costa una schedina?

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Quali sono i punteggi vincenti?

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come si verificano le vincite?

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi

Questa la combinazione vincente di oggi: 1, 28, 52, 62, 79, 86. Numero Jolly: 61. Superstar: 31

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Superenalotto jackpot superenalotto oggi jackpot superenalotto combinazione vincente superenalotto
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