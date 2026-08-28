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SuperEnalotto, estrazione e numeri vincenti di oggi 28 agosto 2026

Ancora nessun 6 né 5+1, il jackpot record sfiora i 217 milioni di euro

SuperEnalotto, estrazione e numeri vincenti di oggi 28 agosto 2026
28 agosto 2026 | 21.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Estratta la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, venerdì 28 agosto. In due hanno centrato il montepremi a disposizione del 5, portandosi a casa rispettivamente 75.110,35 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 vola così a 216.8 milioni di euro.

Quanto costa una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Quali sono i punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come verificare le vincite

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi

La combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, venerdì 28 agosto è la seguente: 4 - 8 - 27 - 62 - 70 - 79; Numero Jolly 60; SuperStar 55.

Riproduzione riservata
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superenalotto jackpot superenalotto combinazione superenalotto
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