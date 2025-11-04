Ecco la Superluna del Castoro. Mercoledì 5 novembre 2025 sarà caratterizzata da un fenomeno che potrà essere ammirato in particolare tra le 14:19 e le 14.20. La Luna raggiungerà la fase di piena, mentre alle 23:27 toccherà il perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra, a soli 356.833 chilometri di distanza.
Il termine 'Luna del Castoro' - in inglese 'Beaver Moon' - affonda le radici nelle tradizioni dei nativi americani, che associavano il plenilunio di novembre al periodo in cui i castori costruivano dighe e rifugi prima dell’inverno