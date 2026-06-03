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Taormina, auto a tutta velocità su giovani fuori da una discoteca - Il video

Le parole del sindaco De Luca: "Siamo sulle tracce di questo delinquente che va arrestato"

Auto su giovani - Video da Facebook
Auto su giovani - Video da Facebook
03 giugno 2026 | 14.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia sfiorata nella notte fra l'1 e il 2 giugno fuori dalla discoteca Ipanema di Taormina. A denunciarlo è il sindaco Cateno De Luca che ha postato su Facebook un video in cui si vede un'auto fare inversione di marcia e e dirigersi a velocità verso un gruppo di ragazzi che camminano in strada.

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"Io non posso tollerare questo tentato omicidio nel territorio di Taormina" scrive il primo cittadino, annunciando di aver inviato il video sia alla polizia che alla polizia municipale per arrivare "all'immediata identificazione del conducente".

"Siamo sulle tracce di questo delinquente che ha tentato di investire dei ragazzini all’uscita della discoteca Ipanema - prosegue - Sono sconcertato per quello che è successo. Sono sconcertato come sindaco e come genitore. Siamo sulle tracce di questo delinquente che va arrestato. Le immagini sono chiare e se non ci è scappato il morto e solo per un caso. Dopo la pubblicazione del video stanno arrivando numerose segnalazioni e abbiamo già capito in che zona si trova questa persona".

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tentato omicidio discoteca Ipanema investimento
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