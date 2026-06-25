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Trovato morto il 20enne scomparso da Castellaneta, corpo sul fondo di un dirupo

Il giovane si era allontanato di casa martedì pomeriggio facendo perdere le sue tracce

Soccorso alpino - Fotogramma
Soccorso alpino - Fotogramma
25 giugno 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si sono concluse ieri pomeriggio nel modo più drammatico le ricerche del 20enne di Castellaneta, in provincia di Taranto, che si era allontanato di casa martedì pomeriggio facendo perdere le sue tracce. Il corpo senza vita del giovane è stato trovato nella 'gravina' della città da una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Puglia in fondo a un dirupo, circa 150 metri più in basso del Belvedere. Alle operazioni di ricerche hanno preso parte i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Taranto.

La squadra del Soccorso Alpino già da martedì sera aveva effettuato ispezioni con la corda proprio in corrispondenza delle pareti rocciose della gravina su un terreno particolarmente scosceso mediante le coordinate messe a disposizione dai Vigili del Fuoco e ottenute dal sorvolo di un drone dotato di dispositivo per l'individuazione del cellulare del giovane. Difficoltoso il recupero della salma che ha visto lavorare congiuntamente Soccorso Alpino e Speleologico presente sul fondo con propri tecnici e Vigili del Fuoco. Hanno partecipato alle ricerche Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Anpas, Coordinamento Protezione civile Taranto. Determinante nelle attività anche l'Aeronautica Militare, intervenuta con un elicottero dell' 84° Centro Sar di Gioia del Colle autorizzato dal reparto del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico.

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scomparso ricerche Soccorso Alpino e Speleologico Vigili del Fuoco Aeronautica Militare
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