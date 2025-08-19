circle x black
Terni, cadavere sepolto in giardino: donna morta da mesi, nessuno aveva denunciato scomparsa

Sul corpo della 70enne in avanzato stato di decomposizione verrà effettuata l'autopsia

Carabiniere - Fotogramma
19 agosto 2025 | 15.06
Redazione Adnkronos
Giallo a Terni dove il cadavere di una donna, una 70enne italiana, è stato trovato ieri sera dai carabinieri seppellito in una fossa scavata nel suo giardino di casa. La segnalazione è scattata poche ore prima da alcuni familiari che hanno raccontato di non avere notizie da tempo della vittima, facendo scattare gli accertamenti che hanno poi portato alla scoperta.

Nei prossimi giorni sarà conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo. Lo stato di avanzata decomposizione rende difficile, a un primo esame, stabilire la causa del decesso avvenuto presumibilmente diversi mesi fa, forse addirittura un anno. Mai alcuna denuncia di scomparsa era stata presentata in precedenza da parenti o conoscenti della vittima, come mancano segnalazioni di liti che potrebbero segnare una traccia nel giallo. Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Terni si concentrano sul contesto familiare.

