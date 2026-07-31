Una forte scossa di terremoto è stata registrata a Napoli nella serata di oggi, alle 19.46. Il sisma, stima l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato di magnitudo 4.7 e si è verificato nella zona dei Campi Flegrei con epicentro a 5 km da Pozzuoli, a una profondità di 3 km.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco al momento nessun crollo o danno grave è stato registrato. Alla sala operativa sono giunte una ventina di chiamate per crepe o ascensori bloccati.