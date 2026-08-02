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Campi Flegrei, oggi due nuove scosse di minore intensità

La notte invece era passata senza scosse

Terremoto a Pozzuoli
Terremoto a Pozzuoli
02 agosto 2026 | 10.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Notte senza scosse nell’area dei Campi Flegrei dopo lo sciame sismico chiuso ieri sera, ma questa mattina la terra è tornata a tremare: c’è stato un evento tellurico di magnitudo 2.0 alle ore 6,50 con profondità 2,2 chilometri, seguita poco dopo, alle ore 7,45, da un'altra scossa di magnitudo 1.5 ad 1,2 chilometri. Entrambe le scosse sono state registrate nella zona tra la Solfatara e via Antiniana.

Niente scosse, ma tanti disagi da affrontare come confermato dal sindaco del comune flegreo, Luigi Manzoni, partendo dalla situazione degli sfollati (oltre 300, ma il numero è destinato a salire velocemente). Ieri è arrivata la firma dell’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo per la riapertura da questa mattina alle ore 7 del porto commerciale di Pozzuoli, dopo che a seguito di controlli nella serata di venerdì, la Capitaneria di Porto aveva segnalato l'inagibilità della banchina del molo puteolano e ne aveva interdetto l'utilizzo.

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