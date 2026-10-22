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Ancona, truffa e corruzione in appalti ricostruzione post sisma: 8 arresti e 51 indagati

In corso oltre 50 perquisizioni in diverse province d'Italia. Sequestri per oltre 57 milioni

Guardai di finanza - (Ipa)
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22 ottobre 2026 | 08.57
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Le mani della criminalità organizzata calabrese e campana negli appalti per la ricostruzione post sisma nelle Marche. Si è conclusa una vasta indagine del Comando provinciale della Guardia di finanza di Ancona, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha portato alla luce un sistema illecito nel settore delle commesse ottenute nell’ambito della ricostruzione privata post sisma 2016 e degli appalti pubblici banditi dalla Regione Marche, Erdis Marche e Università di Camerino.

Sono 51 le persone complessivamente indagate. Per 8, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. E' stato disposto, inoltre, l’interrogatorio preventivo per altre cinque e il sequestro per oltre 57 milioni di euro. Sono in corso oltre 50 perquisizioni e acquisizioni documentali nelle province di Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino, Fermo, Roma, Caserta, Napoli, Reggio Calabria, Modena, Terni, Chieti, Treviso e Piacenza, che hanno impegnato circa 230 militari della Guardia di finanza.

L’operazione, denominata 'Ricostruzione' e condotta dal nucleo di Polizia economico–finanziaria di Ancona, si è articolata in più filoni, tra i quali, uno relativo alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche destinate alla ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici, i cui lavori, spiegano gli investigatori, sarebbero stati subappaltati anche a persone collegate alla criminalità organizzata calabrese e campana. Uno secondo filone di indagine, invece riguarda condotte di corruzione che sarebbero state poste in essere da pubblici ufficiali e imprenditori.

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