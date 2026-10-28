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Terremoto nel Tirreno Meridionale, nuovo sciame sismico: serie di scosse dalla notte

La più forte, di magnitudo 3.4, si è verificata alle 3.29

Sala Ingv - (Ipa)
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28 ottobre 2026 | 09.14
Paola Lalli
LETTURA: 1 minuti

Serie di scosse di terremoto oggi mercoledì 28 ottobre nel Tirreno Meridionale. Sono giorni ormai che la terra trema in quella zona. Dall'una di questa notte si sono verificate sette scosse, la più forte di magnitudo 3.4 alle 3.29 si legge sul sito dell'Ingv.

Il sisma, localizzato a una profondità di 10 chilometri, è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri e a oltre 90 km a Nord-est di Palermo e Bagheria.

La prima scossa oggi, di magnitudo 2.5, è stata registrata all'una circa. Mentre l'ultima, della stessa magnitudo, si è verificata stamattina alle 7.52.

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