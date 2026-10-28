La più forte, di magnitudo 3.4, si è verificata alle 3.29

Serie di scosse di terremoto oggi mercoledì 28 ottobre nel Tirreno Meridionale. Sono giorni ormai che la terra trema in quella zona. Dall'una di questa notte si sono verificate sette scosse, la più forte di magnitudo 3.4 alle 3.29 si legge sul sito dell'Ingv.

Il sisma, localizzato a una profondità di 10 chilometri, è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri e a oltre 90 km a Nord-est di Palermo e Bagheria.

La prima scossa oggi, di magnitudo 2.5, è stata registrata all'una circa. Mentre l'ultima, della stessa magnitudo, si è verificata stamattina alle 7.52.